La mala racha que Duván Zapata espera cortar con Atalanta en Champions

Con Duván Zapata como referente en ataque, Atalanta buscará su primera victoria en la Champions League 21/22, cuando este martes se enfrente al Young Boys, de Suiza, por la segunda fecha del grupo F.

El equipo de Bérgamo llega como favorito para este duelo que se disputará en Italia; sin embargo, el rival viene de derrotar al Manchester United en la primera jornada, por lo que el pronóstico es reservado.



Para este juego clave, Gian Piero Gasperini tendrá el regreso de Luis Fernando Muriel, que ya se recuperó de la lesión que lo dejó varios días sin fútbol. No obstante, su arma principal en la delantera será Zapata, delantero colombiano que buscará acabar con la mala racha que hace que la Liga de Campeones sea su pesadilla.



Resulta que desde el pasado 27 de octubre de 2020 (Ajax 2-2 Atalanta), es decir, casi un año, el 'Toro' no anota en la Champions League, siendo esta una sequía que le preocupa a él y su entrenador, teniendo en cuenta la necesidad que tiene su equipo de ganar en la competencia.



Así, se espera que Zapata acabe con la mala racha frente al Young Boys y sea clave para que Atalanta consiga su primera victoria en la campeonato más importante a nivel de clubes en Europa.



Atalanta vs Young Boys



Día: miércoles 28 de septiembre.

Hora: 11:45 a.m., de Colombia

TV: ESPN y Star +