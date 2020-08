‘Este formato favorece a los pequeños’, ¿abren paraguas en Barcelona?

El centrocampista Frenkie de Jong está convencido de que en el actual formato de Champions, cuya fase final se disputará bajo el formato de concentración y a muerte súbita en Lisboa, los equipos "en teoría menos importantes" tienen ventaja porque "pueden tener más opciones a un partido".



Así lo comentó el holandés en una tertulia en vivo emitida en Barça TV. El exjugador del Ajax, en cualquier caso, considera que, pese a que la dificultad aumenta, también ve "una gran oportunidad" para ganar esta Champions: "Este nuevo formato supone un cambio. Para los equipos más grandes es más complicado, porque antes tenías dos oportunidades (en las eliminatorias), pero ahora en un partido te pueden sorprender", insistió.

De todos modos, De Jong recordó que "el diseño de la competición es igual para todos" y que ninguno de los participantes ha jugado nunca esta competición con el formato propuesto. "Es emocionante, si la Champions ya de por sí lo es, en cuatro partidos...", indicó. Comentó además que todos los equipos que se han clasificado son "top", pero insistió en que la parte del cuadro del Barça (Bayern, Real Madrid, City...) es "más difícil" que la otra.



De Jong, que no pudo jugar la parte final de LaLiga por una lesión, aseguró que "esta pequeña desconexión" con unas pequeñas vacaciones para desconectar le ha ido "muy bien" para "cargas las pilas". "Tengo muy buenas sensaciones y siempre estoy motivado de cara a la Champions", dijo el centrocampista holandés, quien recuerda lo complicado que fue el partido de ida en Nápoles (1-1).



"Han pasado unos meses, pero sí recuerdo que fue difícil para nosotros. El Nápoles es un equipo muy disciplinado, con muchos jugadores por detrás de la pelota, no es el mejor resultado el que conseguimos, pero estamos preparados para hacerlo mejor", opinó.



De Jong augura "un partido difícil" ante los napolitanos, pero recordó que "todos" los encuentros de la Champions lo son. De todos modos, el holandés no siente una presión especial por este partido.



Preguntado por las bajas de Sergio Busquets y de Arturo Vidal, sancionados con un partido por acumulación de amarillas, De Jong admitió que son dos jugadores de nivel mundial y que el equipo los echará en falta. "De todos modos, tenemos un equipo con grandes jugadores", afirmó.



En cuanto a disputar el partido sin espectadores, De Jong comentó que es "un poco extraño" jugar sin público: "En la Champions aun se nota más, porque hay un ambiente más intenso como experimentamos en la ida en Nápoles".



