Milan busca seguir superioridad frente a Inter en Champions League

AC Milan e Inter protagonizarán el choque de la segunda semifinal de la Champions League 2022/23, donde en esta ocasión los rivales son dos de los clubes más gigantes del fútbol italiano y que ampliará el historial de este importante clásico.

Para el Milan no será la primera vez que enfrente un rival italiano en esta competencia y con la clasificación frente al Napoli, reciente campeón de Serie A y que desde allí el club rojinegro está invicto desde ese duelo, logrando dos partidos ganados y dos empates y, además, viene anotando goles, ítem que si lo hace revalidar en el clásico que en este primer duelo será en San Siro.



Pese a que no retuvo el título de Italia, Milan llega motivado a este clásico porque desde hace 16 años no llegaba a una instancia tan definitiva de la Champions League y puede que sea este el retorno de la grandeza del club rossoneri en este torneo internacional, pues después del Real Madrid, dominan con 7 títulos.



Igualmente, el Milan llega a este duelo contra Inter con la ventaja en que en el historial contra Inter en la Champions League han logrado imponerse en dos ocasiones, dos empates y no han salido perdedores en esta competencia contra su eterno rival. Además, los rossoneri llevan 4 goles contra uno en esos enfrentamientos, por lo que los locales esperan revalidar esas buenas estadísticas.



El primer enfrentamiento en Champions que sostuvieron Milan en Inter fue en la temporada 2002/03 que se dio en semifinales, donde la ida quedó igualada 0-0, mientras que en la vuelta fue nueva igualdad: 1-1, pero los rossoneri lograron clasificar a la final por el gol diferencia fuera de casa.



Ya en el segundo choque entre estos dos equipos fue en los cuartos de final de Champions del 2004/05, donde Milan logró ganar la ida 2-0 y en la vuelta sentenciaron la serie al vencer 3-0 para ganar en el global 5-0 e ir a las semifinales de esa temporada.



Por ahora, el destino vuelve a unirlos después de 18 años desde a aquella vez, por lo que ambos saldrán por todo, donde el Milan espera mantener buen historial histórico y el Inter a acabar esa mala racha contra su rival de patio.