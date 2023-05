Se golpean pero salen vivos: Real Madrid y M. City resuelven en Etihad

Real Madrid y Manchester City firmaron un partido a la altura de la Champions League, con golazos, buen fútbol, precauciones pero demostraciones de talento.

El empate 1-1 habla del respeto de ambos y la llave se define en Etihad Stadium, en donde se espera la pirotecnia que esta vez se extrañó.



La inteligencia de Ancelotti ganó la partida en la primera parte: salir a ponerle la carita a la máquina atacante que es el City era suicida y lo entendió y lo asumió, aún jugando en el Santiago Bernabéu.



Una posesión superior en la primera media hora demostraba la ambición británica y el estoicismo español, que recibía hasta siete remates del rival y no tenía ni un intento sobre el arco de Ederson.



Pero nunca necesitó mucho la pelota el Champions Team para hacer daño: en la primera que le quedó a VInicius, tras una pared sensacional entre Modric y Camavinga, le quedó para un remate frontal y el gol, oda a la efectividad del 100 por ciento, a la potencia de la derecha del brasileño y su ambición, a la contundencia.

Se planchó el ímpetu inglés pero Guardiola tiene siempre un as en la charla del intermedio: con los mismos hombres recuperó la ambición, adelantó a los mediocampistas y liberó a Gundogan y De Bruyne, este último sin mayor influencia en esa primera etapa, y con el dolor de cabeza que es siempre Haaland en punta esperó el error.

Y llegó a los 67 minutos, en la marca tardía de Camavinga, y la impotencia de los centrales para salir a evitar el remate y otra vez un golazo a la altura de una semifinal de Champions, un remate seco, abajo de De Bruyne a su compatriota Courtois, para el 1-1.

Pero el Madrid tiene ese carácter para no perder la cabeza y se fue encima por el segundo, con intentos de Rodrygo, del propio Vinicius y de un Tchouameni que probó la elasticidad en el más claro intento, sobre el final del juego. No hizo un solo cambio Guardiola a pesar del inclemente esfuerzo... porque le falta la Premier, la FA Cup y la revancha.

Y así Manchester City salvó la vida en el Bernabéu y se tiene que ir agotado pero satisfecho. Real Madrid no sacó ventaja, pero no siempre la necesita. Si alguien sabe cómo jugar revanchas es el equipo 'merengue'.