Muller, sin piedad contra Ancelotti en Bayern: 'era el Lejano Oeste'

Bayern Múnich tuvo un tránsito difícil de Pep Guardiola a Carlo Ancelotti, cuando el primero decidió que era el final de su ciclo con los 'bávaros', muy presionado por sus tres intentos fallidos de ganar la Champions League.

El lío es que en Alemania no se le escapaba nada, que los de Múnich eran los dueños de todos los títulos, incluyendo los más modestos, y eso tenía feliz a la directiva y, más que nada a la plantilla.



Por eso el ambiente a la llegada de Ancelotti no fue ni mucho menos un camino de rosas y eso queda confirmado tras las declaraciones de uno de los capitanes, Thomas Müller, en una entrevista para la revista The Athletic.



"Cuando logramos tener estabilidad y controlar el juego, para mí fue más fácil tener un impacto positivo. Y en los años posteriores a la salida de Guardiola no tuvimos éxito. De hecho, a veces era como estar en el Far West (Lejano Oeste)", dijo, haciendo alusión al poco feeling con el italiano y su cuerpo técnico.



"Todo por lo que habíamos luchado, todo lo que habíamos aprendido en esos maravillosos años, se había ido. Tenía la impresión de que podía pasar cualquier cosa. Tal vez para los espectadores fue aún más divertido así", añadió.



Demoledor fue Müller y muy claro quedó que cuando Ancelotti salió del Bayern, poco después de pedir como refuerzo al colombiano James Rodríguez, fueron directamente los jugadores quienes hicieron un boicot para presionar su salida.