Neuer sigue lesionado y preocupa a Alemania a días del Mundial

Faltan 22 días del inicio del Mundial Qatar 2022, el arquero Manuel Neuer, capitán del Bayern Múnich y de la selección de Alemania, sigue sin estar disponible tras una lesión de una lesión que sufrió en su hombro hace un mes.



Por ello, tras las declaraciones del técnico del club bávaro Julian Nagelsmann, reconoció que no sabe con exactitud la fecha de su regreso, por lo que en Alemania siguen a la expectativa por si incluir al portero de 36 años en la lista mundialista.



"No parto del principio de que no podrá jugar el Mundial, parto de hecho del principio de que podrá hacerlo. Pero desafortunadamente no soy un vidente. Nos gustaría que pueda volver a jugar lo antes posible, pero esperamos que pueda regresar el siguiente fin de semana. Pero no lo sé con exactitud”, reconoció el técnico Nagelsmann.



Por el momento, Bayern Múnich se sigue preparando para el duelo de Bundesliga del fin de semana contra Mainz, donde esperan sumar tres puntos para continuar su pelea por el primer puesto que domina Unión Berlín.