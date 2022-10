¿Sablazo o elogio? Gennaro Gattuso opinó sobre el Barcelona de Xavi

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, afirmó que hay dos 'Barcelonas' y que el de la Liga, al que reciben este sábado en Mestalla, es muy diferente y mucho mejor que el que ha quedado eliminado en la Liga de Campeones esta semana "porque ha marcado muchos goles y juega de forma increíble".



“En Europa es diferente”, destacó el técnico, quien dijo que no se ha parado a pensar en cómo puede digerir su rival esa eliminación. “No sé cómo les afectara. Tengo muchos problemas con mi equipo como para pensar en el vestuario del Barcelona”, explicó.

En cualquier caso, dijo que espera que su equipo no cambie su forma de jugar, aunque se adapte algo a su rival. “Me gusta que sigamos nuestro estilo de juego aunque miraremos cómo juega le Barcelona. La mentalidad y el estilo de mi equipo no van a cambiar, estoy seguro”, afirmó.



El técnico dijo que “todo el mundo” piensa que el Barcelona les ganará fácilmente. “Hay que respetar al oponente pero el partido empieza empate a cero y somos once contra once”, señaló.



“Cuando juegas estos partidos tienes que hablar poco. El partido se prepara solo. Es más difícil preparar un partido contra el Elche”, destacó el técnico italiano, quien subrayó que el “problema” de enfrentarse al Barça no es solo hacerlo a Robert Lewandoski. “Marca muchos goles, pero el Barcelona tiene muchos jugadores de calidad”, afirmó.



El técnico dijo que aunque se ha perdido tres entrenamientos esta semana Eray Cömert esta listo para jugar y que donde se le concentran los problemas es en el centro del campo, aunque no quiso adelantar cómo compensará las bajas de Nico González, Yunus Musah e Ilaix Moriba.



