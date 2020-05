Vuelve la Bundesliga: así quedaron los partidos de 'ida' de esta fecha

Desde este sábado se jugarán los partidos de la Bundesliga, la primera gran liga de Europa que vuelve a competencia debido a la pausa por la pandemia del coronavirus. Así las cosas, quedan nueve fechas para definir al campeón en Alemania. Revise los horarios y dónde ver en TV los partidos acá.



Estos partidos que irán en esta fecha del fin de semana ya se habían disputado, por lo que ahora el local será el otro club. En FUTBOLRED le recordamos los resultados que obtuvieron en ese primer juego del torneo, ¿quién ganará esta vez?

Resultados de los partidos de ida:

Borussia Dortmund vs. Schalke 04: el clásico quedó por 0-0 en su primer partido. Ahora es local el Borussia.



Hoffenheim vs. Hertha Berlin: el local en esta ocasión ganó por 2-3 en el primer partido.



Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach: Frankfurt, local en esta ocasión, buscará la revancha, pues en el primer partido perdió por 4-2.



Leipzig vs. Friburgo: el local, Leipzig, buscará la revancha. Perdió 2-1 en el primer partido.



Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn: Dusseldorf será el local en esta oportunidad y buscará revancha. Perdió 2-0 en el primer partido.



Augsburgo vs. Wolfsburgo: en el primer partido, Wolfsburgo fue local, pero no se sacaron diferencias. Hubo empate sin goles.



Colonia vs. Mainz: Colonia, local y club en el que juega Jhon Córdoba, deberá buscar revancha, pues perdió por 3-1 en el primer juego.



Union Berlin vs. Bayern Munich: los bávaros de Múnich ganaron como locales el primer partido por 2-1 y buscan seguir con la buena racha.

​

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: el primer partido quedó igualado por 2-2. ¿Se sacarán ventaja esta vez?