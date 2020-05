Vuelve la Bundesliga y regresan las apuestas: ¿qué equipo ganará?

Vuelve el fútbol y la Bundesliga es la primera gran liga de Europa que oficializó que regresará a competencia. Eso sí, con los protocolos de bioseguridad correspondientes y esperando que no sea un error que contagie a futbolistas y personas que irán a los estadios.



Por otro lado, también vuelven las apuestas. Por ganar un equipo o el empate, usted puede apostarle a cada partido, además de más opciones para escoger. En FUTBOLRED le mostramos cuánto paga cada partido.

Apuestas Bundesliga:

Hoffenheim vs. Hertha Berlin: la victoria del local paga 2.16, el empate 3.55 y la victoria del visitante paga 3.30 lo apostado.



Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach: la victoria del local paga 2.95, el empate 3.55 y la victoria del visitante paga 2.33 lo apostado.



Dusseldorf vs. Paderborn: la victoria del local paga 2.18, el empate 3.55 y la victoria del visitante paga 3.25 lo apostado.



Borussia vs. Schalke 04: la victoria del local paga 1.53, el empate 4.40 y la victoria del visitante paga 5.80 lo apostado.



Leipzig vs. Friburgo: la victoria del local paga 1.32, el empate 5.40 y la victoria del visitante paga 9.0 lo apostado.



Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn: la victoria del local paga 2.18, el empate 3.55 y la victoria del visitante paga 3.25 lo apostado.



Augsburgo vs. Wolfsburgo: la victoria del local paga 3.40, el empate 3.40 y la victoria del visitante paga 2.15 lo apostado.



Colonia vs. Mainz: la victoria del local paga 1.90, el empate 3.80 y la victoria del visitante paga 3.85 lo apostado.



Union Berlin vs. Bayern Munich: la victoria del local paga 14.0, el empate 6.80 y la victoria del visitante paga 1.20 lo apostado.



Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: la victoria del local paga 4.60, el empate 4.0 y la victoria del visitante paga 1.71 lo apostado.