La 'pelea' de dirigentes en el Bayern por continuidad de James y Kovac

Sobre el futuro de James Rodríguez en el Bayern Múnich hay una historia nueva cada día. Los medios alemanes se están dando un festín ante la incógnita que se ha forjado alrededor del colombiano, quien puede ser una gran compra o una gran pérdida después de este sábado, cuando los bávaros jueguen su último partido de la temporada contra Leipzig, por la Copa de Alemania.

La última información sobre el futuro del colombiano fue publicada por Sport1. Allí cuentan cómo se estaría una discusión entre dos directivos del equipo por definir si James continúa o no en el equipo.

Para ellos es claro que James Rodríguez y Niko Kovac, técnico del equipo, no tienen una mala relación, pero el colombiano no es una prioridad para el croata. Aunque no desconoce su calidad, él estaría más preocupado por el orden defensivo y táctico del equipo, una función en la que James no tiene las mismas capacidades que otros jugadores.

La falta de 'afecto' del técnico por el colombiano sería una de las razones de no invertir los 42 millones de dólares en la que está pactada la cláusula de compra.

'Pelea' de opiniones

Según ese medio, Karl-Heinz Rummenigge, exjugador alemán y actual director ejecutivo del Bayern, es uno de los implicados en este choque de trenes. El ganador de dos Balones de Oro sería uno de los defensores del volante colombiano y quien más estaría buscando su continuidad. Según publicó el medio alemán, él se habría comunicado con Jorge Mendes, agente de Rodríguez Rubio, para hablar sobre mantenerlo en el equipo y estaría dando la pelea para llevar a cabo su cometido. Además, Rummenigge también sería uno de los críticos del trabajo del técnico Kovac.

Pero en la otra orilla, no en la de querer la salida del colombiano sino en la continuidad del entrenador croata y por ende la poca participación de James, es Uli Hoeness, también exfutbolista y presidente del Bayern Múnich. Aunque él no desprecia la calidad de James, sabe que si continúa Kovac, las oportunidades para James serán las mismas de la temporada que está por acabar.

Es por eso que un factor clave para la continuidad de James Rodríguez será la continuidad del técnico en el Bayern, pues también hay rumores de una posible salida, aunque gane la Copa de Alemania. Los dos directivos, Rummenigge y Hoeness, deberán tomar una decisión que según Hasan Salihamidzic, director deportivo, no llegará sino hasta la siguiente semana.