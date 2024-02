¿Adiós Tuchel y hola Mourinho? Bayern analizaría posibilidad

Bayern Múnich perdió por goleada frente al líder de la Bundesliga, el sorprendente Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, quien dio un golpe contundente al conjunto bávaro al ganar 3-0 y dejó encaminado el título a su favor.

El panorama para Bayern no es demasiado alentador, pues ya son cinco puntos de diferencia, pero la distancia no parece acortarse por la temporada un poco irregular que ha mantenido los bávaros.



Ante esta situación, Bayern Múnich podría estar pensando en cambiar de técnico, pues Thomas Tuchel aún no ha convencido desde su arribo al equipo y según el diario Bild, José Mourinho sería una opción viable.





Sin embargo, todo dependerá de los resultados que tenga Tuchel de ahora en adelante tanto en Bundesliga como Champions League y de no conseguir los resultados esperados por las directivas, el técnico podría ser relegado de su cargo para la próxima temporada.



De igual manera, Mourinho estaría dispuesto a tomar otro reto como entrenador tras su salida de la Roma y el mismo medio alemán confirmó que el portugués está en clases de alemán por si se presenta la oportunidad de ir al país germano.