Festejos, polémicas, suplentes y más: así regresó la Bundesliga

Este sábado regresó la Bundesliga y se jugó la primera jornada del fin de semana, que terminará el próximo lunes. Así las cosas, en este primer día de vuelta del fútbol hubo grandes cambios e interrograntes por los protocolos y medidas de seguridad que se manejan en el deporte alemán.



Borussia Dortmund vs. Schalke 04 fue el primer partido y dejó ver las importantes medidas para evitar el contagio, tanto de jugadores y cuerpo técnico, como de demás asistentes al estadio, entre ellos periodistas.

En primer lugar, está el ingreso. Todos las personas llegaron con tapabocas y con los implementos de bioseguridad. Periodistas y camarográfos, principalmente, estaban igual y respetaban el distanciamiento entre ellos.



Balones:



No había recogepelotas. Desde antes, las pelotas iban siendo desinfectadas con alcohol y se dejaban en cada parte del campo (cerca a las líneas) para que los futbolistas cogieran el esférico sin necesidad de que se los pasaran.

Balón de la Bundesliga Foto: EFE

Saludos:



No hubo saludos de mano, ni de abrazos ni nada por el estilo. Incluso entre los árbitros se saludaban con el pie.



Árbitros:



Los jueces no entraban en contacto con jugadores y no permitían discusiones por jugadas. El VAR también tenía su implemento de seguridad en lo que se vio en el juego del Borussia Dortmund.

Festejos y polémicas:



En la mayoría de los encuentros se respetó la norma de no abrazarse ni festejar juntos los goles anotados. Incluso, hay un gracioso video de Haaland bailando solo y de Guerreiro diciéndole a sus compañeros que no se acercaran. Sin embargo, en Hertha Berlín anotaron 3 goles y en todos hubo abrazos en las celebraciones. Incluso, hasta hubo un beso.

Hertha Berlín en su gol. Foto: EFE

Borussia vs. Schalke. Distanciamiento y cumplimiento de protocolos en la Bundesliga. Foto: EFE

Entrevistas:



Previo al encuentro, un periodista tuvo que estar en la gradería y, desde allí, realizó la entrevista con el entrenador que se encontraba en el campo. También, las ruedas de prensa iban a ser virtuales.

Prensa en la Budnesliga. Foto: EFE

Suplentes:



Los jugadores emergentes se encontraban en banquillos modificados, que estaban con distanciamiento de dos metros entre ellos.

Borussia vs. Schalke. Distanciamiento y cumplimiento de protocolos en la Bundesliga. Foto: EFE

Estadios vacíos:



La más común y obvia fueron las graderías, que no tenían gente y que opacó un poco el fútbol. Sin embargo, Borussia Monchengladbach innovó una curiosa manera.