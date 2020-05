¿Se estarán apresurando? Nuevos casos de covid-19 en la Bundesliga

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) comunicó este lunes que en la primera y la segunda Bundesligas se han registrado diez casos de coronavirus después de que se realizasen 1.724 test entre jugadores, técnicos, fisioterapeutas y otras personas cercanas a los equipos.



El Colonia, del colombiano Jhon Córdoba, informó el pasado viernes de tres positivos, dos de ellos de jugadores, en la primera serie de test realizados. Aún así, la DFL no informó de cuáles son los otros clubes afectados por los otros siete casos.

Los equipos fueron instados a prescindir de informar por separado los resultados de los test y esperar a una comunicación unificada. Sin embargo, el Colonia comunicó la mañana de este lunes, previa consulta con la DFL, que en la segunda serie de pruebas no hubo ningún positivo.



Antes, nueve clubes de la primera Bundesliga comunicaron oficialmente los resultados de la primera serie de test y el Eintracht Frankfurt también de los resultados de la segunda serie.



Además, según informaciones recabadas por la revista "Kicker", tampoco hubo positivos en la primera serie en el Bayern, el Wolfsburgo, el Hoffenheim, el Maguncia, el Fortuna Düsseldorf y el Paderborn. El Augsburgo, el RB Leipzig y el Borussia Mönchengladbach no respondieron a la encuesta del medio local. Con ello, al menos 14 de los 18 clubes de la primera Bundesliga no habrían tenido positivos en la primera serie de test.



Los planes para reanudar la Bundesliga contemplan dos series de test por semana y, en caso de que se presenten positivos, las personas afectadas son enviadas a cuarentena. Otro de los pilares del plan es un aislamiento de los equipos en concentraciones en hoteles bajo condiciones de cuarentena a partir del momento en que reanuden los entrenamientos en grupos.



Los clubes de la primera y segunda Bundesliga esperan que el miércoles, en la reunión de la canciller Angela Merkel con los primeros ministros de los 16 estados federados, se de luz verde para reanudar la temporada a partir del plan presentado por la DFL.



Inicialmente se había barajado el 9 de mayo como fecha para el reinicio del curso, pero está de momento descartado puesto que los clubes todavía no han regresado a los entrenamientos en grupo.