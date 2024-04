Claves de Bayer Leverkusen, campeón alemán: a imagen de Xabi Alonso

El fútbol le debía un título de Bundesliga a Bayer Leverkusen y se lo tuvo que pagar este domingo, en la victoria 5-0 contra Werder Bremen, que produjo el delirio de miles de personas que tuvieron la fortuna de asistir a ese juego de la coronación y hasta se dieron el lujo de invadir la cancha.

Valía la pena. El equipo de Xabi Alonso puede acabar la Liga sin perder un solo partido pues ya tiene un total de 37 victorias y 6 empates en 43 encuentros. De hecho, ya superó la plusmarca de partidos sin perder desde el inicio de Liga que estableció el Bayern de Guardiola (28) en la temporada 2013-14.



El colombiano Gustavo Puerta hace parte de ese logro, por más que haya tenido apenas unos cuantos minutos, pues ha interiorizado el mensaje de su DT: "“A mí siempre me ha gustado controlar los partidos, pero no es fácil porque la Bundesliga es frenética. Queremos ser un equipo dinámico, que juegue un fútbol atractivo y que haga disfrutar a la gente… pero que, a su vez, sea intenso, sepa aguantar los resultados y defensivamente no sea frágil”, decía hace poco.







Filosofía de juego



La inteligencia posicional de los jugadores es clave en el estilo de Alonso: jugadores de banda como Jeremie Frimpong pueden ser por momentos acompañantes de Victor Boniface en la delantera, o laterales como Alejandro Grimaldo pueden generar superioridad por el centro hasta el punto de convertirse en una amenaza para el adversario cuando aparecen en la frontal del área".



Más que eso, "el doble pivote compuesto por habitualmente por el experimentado Granit Xhaka y el campeón del mundo, Exequiel Palacios, son una extensión del técnico en el campo, mientras Florian Wirtz es el futbolista que le da sentido a toda la propuesta, exhibiendo su juego entre líneas, asociándose con sus compañeros y atrayendo la atención del oponente generando espacios que serán ocupados por el resto de jugadores".



El trabajo de Xabi Alonso es, en términos prácticos, generar automatismos y conexiones entre ellos para que marquen la diferencia: "Yo les ayudo, pero luego tienen que desarrollar la intuición necesaria para tomar decisiones por sí solos", apunta el entrenador del Bayer 04 dejando claro que el trabajo en equipo debe ir de la mano del talento individual", decía el DT.



Vale decir que Alonso ha jugado con un 3-4-2-1 como sistema más habitual. De su mano el equipo creció y se convirtió en la amenaza por amenazas por las bandas que se ve hoy. Al tiempo, mantiene la peligrosidad y las combinaciones en torno al delantero centro, Víctor Bonifacio.

Dame un goleador



Con solo 23 años y tras un paso por el Royale Union Saint-Gilloise, Víctor Okoh Bonafice es el referente de cara a arco rival. Ha hecho 10 anotaciones en la Bundesliga aunque solo jugó 17 partidos por una lesión.



Sin embargo, en el esquema de Xabi Alonso todos pisan el área y saben finalizar. Para la muestra, Álex Grimaldo y Jeremie Frimpong, futbolistas con obligaciones defensivas y que se desempeñan por jugar por las bandas y tienen más de 17 anotaciones entre los dos.



Dame un arquero



Lukas Hradecky lleva seis temporadas en el Bayer Leverkusen y 28 jornadas disputadas en esta Bundesliga. El islandés es el guardameta que menos goles ha recibido en el campeonato, con solo 19 tantos encajados, una cifra muy por debajo de la que han conseguido los arqueros del Leipzig y Borussia Dortmund, equipos que ha recogido el balón de sus porterías en 33 ocasiones.



Una promesa



Los hinchas ya se relacionan con mucho cariño con Florian Wirtz, quien con un triplete le puso el moño a la goleadas 5-0 contra Crytstal Palace. El muchacho, de 20 años, hace toda la diferencia, tanto que ya hace unas semanas marcó en su debut goleador con la selección mayor en el 0-2 contra Francia.



Invicto, un aliado



Faltan solo 46 días para que el Bayer Leverkusen cumpla un año sin derrota en competencias oficiales y aunque en varias ocasiones tuvieron que esperar hasta el último suspiro para rescatar un empate, Xabi Alonso ha intentado y con éxito no repetir la caída de los suyos como fue aquella ante el Bochum, de la temporada anterior, que se dio el 27 de mayo del 2023.