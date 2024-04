¡Histórico! Bayer Leverkusen grita campeón en Alemania, con colombiano

¡Bayer Leverkusen logró el primer título de su historia en Bundesliga! Un momento de euforia soñado por más de 100 años, adornado por golazos y una campaña sin mancha, cambió para siempre la historia de un club modesto que coronó una campaña en condición de invicto.

La víctima de turno fue Werder Bremen, que sufrió la goleada 4-0 y que provocó un festejo totalmente loco, con invasión de campo, con una felicidad que ni los propios protagonistas pudieron evitar. ¡Cuántas generaciones esperaron ese momento! Imposible contener el humo rojo y casi terminar el juego, que al fin se acabó y desató una ola de felicidad que durará varios días.



Ya había dicho Xabi Alonso que ellos preferían ganar en el campo, y no por resultados ajenos, el tan anhelado título de Bundesliga. Y le salió a pedir de boca en el duelo de local contra el Bremen, al que le saca más del doble de puntos.



La euforia no se haría esperar mucho pues a los 25 minutos, con algo de tensión en la revisión del VAR, Boniface cobró con autoridad para el 1-0 que enloquecía a la fiel afición local.



Cerveza en mano se dejaban ver los hinchas, que tendrían que esperar hasta los 60 minutos para coronar de felicidad su jornada en una jugada para la historia: Xhaka metió un bombazo a fenomenal asistencia de Boniface y entonces hubo delirio, no pocas lágrimas y un inolvidable instante de la más pura felicidad.



¿Ya era cuestión de esperar que el tiempo pasara? ¡Ni mucho menos! A Florian Wirtz le dieron tiempo y espacio frente al arco rival y el riflazo superó al portero, que a pesar de la estirada vio entrar la pelota entre su mano y el travesaño, a los 68 minutos. A los 83 otra vez festejaría Wirtz el doblete que ni celebró por la invasión del campo y a los 90+1 el triplete de la figura del Bayer Leverkusen obligó al pitazo en un 5-0 apenas acorte con la dicha. Ahora sí el público todo campo, caos y un festejo sin fin.



¡Bayer Leverkusen campeón de Bundesliga, invicto y por primera vez en su historia!! ¡Y con un colombiano en la plantilla! Gustavo Puerta, de 20 años y hombre que ya está en radar de Selección Colombia de Lorenzo, estuvo ahí en la plantilla que no olvidarán jamás en Leverkusen. Buscó su oportunidad y acertó de la mano de un Xabi Alonso que cambió para siempre la vida de una ciudad y el rumbo de una Bundesliga en la que reinó de punta a punta, con 16 puntos de ventaja sobre el hasta ahora todo poderoso Bayern Munich.



Es el primer triunfo de tres posibles, pues el campeón alemán puede ser también campeón de Copa y de Europa League. Es un momento para la historia.