¡Nadie le hace frente! Insólitos registros del Bayern en la Bundesliga

Que el Bayern gana caminando la Bundesliga, no es un secreto para nadie. No en vano ha ganado la liga local desde 2012 de forma ininterrumpida y salvo contadas ocasiones ha conseguido su objetivo sin mayor oposición.

​

​La temporada 2019/20 no inició de la mejor manera para el conjunto bávaro, los dos Borussias arrasaron en su inicio y el mismo Leipzig mantuvo el paso por largo tiempo. A pesar de ello, el Bayern ganó la punta en la jornada 25, justo antes de la pandemia, y desde entonces no cedió más terreno.

Basándose en solo las estadísticas, los dirigidos por Hans-Dieter Flick han pasado por encima de casi todos los clubes de Alemania, por lo menos en materia ofensiva (su mayor virtud). A nivel colectivo son los más goleadores (86), con más disparos al arco (540), más tiro al larguero (18), más penales convertidos (5), mayor cantidad de sprints (7302), más centros desde jugada en movimiento (461) y mayor efectividad de pases (88%).



Lo anterior da muestra de su innegable superioridad a lo largo del certamen, más allá de algunos resbalones al comenzar el campeonato. Lo curioso del caso es que dicha supremacía estadística no es solo de esta temporada sino que viene desde 2016, sin tener en cuenta claro los títulos ininterrumpidos que iniciaron en 2012.



Así las cosas, la temporada 2015/16 dejó al Bayern campeón con 88 puntos, diez más que su escolta. Obtuvo la mayor cantidad de victorias (28) y su valla fue la menos vencida (tan solo 17 goles recibidos). Por si fuera poco, Robert Lewandowski fue líder de la tabla de goleo (30) y Thomas Muller fue tercero (20).



Al año siguiente, la corona llegaría gracias a las 82 unidades conseguidas, 15 de ventaja. Fueron el equipo más ganador (25), goleador (89) y menos vulnerado (22) del torneo. Aunque Lewandowski no fue el goleador (por un solo gol), si fue el que m´´ tripletes consiguió.



En la temporada 2017/18, llegaría otra liga por la medio bobadita de 21 puntos de diferencia respecto al segundo. Algo insólito. En todas las estadísticas grupales fue el mejor y a nivel individual también, Lewandowski fue goleador y Muller máximo asistidor.



El año pasado la competencia estuvo reñida pero los bávaros se impusieron. Ganaron más partidos (24) y consiguieron 88 anotaciones. Lewandowski repitió nuevamente titulo de goleo y Joshua Kimmich quedó a uno del líder asistidor.



Así las cosas, no queda ninguna duda de que Bayern Múnich posee una superioridad única desde el juego, los títulos y todo detalle estadístico. Imbatibles.