Durísima sanción del Bayern a sus figuras por rehusarse a la vacuna

La novela continúa en Bayern Múnich. Desde hace unas semanas se viene hablando de las consecuencias para Joshua Kimmich por el hecho de no querer vacunarse contra el covid-19.



En dicho sentido se perdió el último duelo de su equipo por Bundesliga (contra Augsbutgo) y lo mismo ocurrió este martes en Champions League (frente al Dinamo). Si bien la razón de su ausencia es por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo, una vez cumpla la cuarentena recibiría más malas noticias.

Según la prensa alemana, Kimmich no era el único caso de ‘no vacunado’ en la plantilla bávara. Al mediocentro se le sumaron Serge Gnabry, Jamal Musiala, Michaël Cuisance y Eric Maxim Choupo-Moting.



Tal y como ocurrió con el campeón del mundo en Brasil 2014, los cuatro futbolistas no jugaron con la excusa de haber tenido contacto previo con casos positivos. Recordemos que el equipo cuenta ya con dos casos confirmados: Niklas Süle y Josip Stanisic.



Ahora bien, este lunes el gobierno alemán lanzó una nueva ley en la que se daba luz verde a las entidades para que rebajaran el salario de sus trabajadores en caso de que estos se contagiaran y no estuviesen vacunados.

Con lo anterior sobre la mesa, el periodista Christian Martin confirmó que el Bayern había tomado la determinación de suspender “sin goce de sueldo” a los cinco futbolistas. Esto sumado a que varias ciudades alemanas están poniendo trabas a los jugadores no vacunados impidiéndoles ingresar a recintos cerrados como hoteles y restaurantes.



Así pues, en las últimas horas se conoció que las presiones en contra de los señalados están dando resultado. El medio alemán ‘Kicker’ confirmó que tanto Gnabry como Musiala recibieron la vacuna y podrán volver con normalidad al equipo de Nagelsmann.



Por su lado, Kimmich, Cuisance y Choupo-Moting (que por cierto acaba de ser confirmado como caso positivo) siguen sin definir su situación.