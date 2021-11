Escalofriante: 'el ojo salió de su órbita... Tenía unas 20 fracturas'

La preocupación de Napoli en las horas previas a su compromiso de Europa League contra Spartk de Moscú no era ni siquiera el torneo, sino uno de sus jugadores clave, Victor Osimhen.

El atacante, autor nueve goles y dos asistencias en 14 partidos, había salido lesionado del último duelo de Serie A contra Inter de Milán (derrota 3-2), tras un violento choque con Milan Skriniar. El club napolitano ha hecho público el parte médico y las noticias no son alentadoras.



Este mismo miércoles fue operado en Nápoles y el club anunció en sus medios el tiempo de baja: 90 días. Signfica que Spalletti pierde a su goleador y, lo que es igual de grave, Nigeria pierde a su ficha clave para la Copa de África.



Gianpaolo Tartaro, el cirujano que le operó, explicó a 'Calciomercato.it': "Tenía una veintena de fracturas, era como si su cabeza hubiese acabado debajo de una prensa. Hicieron falta tres horas, tuvimos que cortarle en tres puntos de la cara".



Aunque el especialista no descarta que vuelva, incluso antes con una máscara de protección, la gravedad de la lesión deja muchas dudas: "Hay que estudiar una especial para su caso. No es algo banal: hay un nervio allí, es todo muy difícil... Veremos como evoluciona su situación. Lo que está seguro es que no irá a la Copa de África. El ojo salió de su órbita, hay que ir con pies de plomo...", concluyó.