¡Tremenda desarmada! Bayern pierde otra figura y Thiago está en duda

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, cuenta con que el croata Ivan Perisic no seguirá en el club bávaro y no descarta que el español Thiago Alcántara termine quedándose en el club bávaro, pese a que muchos indicios apuntaban a una despedida.



Perisic estaba cedido, lo mismo que el brasileño Philippe Coutinho y el español Alvaro Odriozola, pero, a diferencia de lo que ocurría con los otros dos, el Bayern estaba interesado en prolongar la sesión o fichar al croata definitivamente.



"Con Ivan, Alvaro y Philippe hemos perdido tres jugadores con enorme calidad", dijo Flick para justificar su deseo de nuevos fichajes.

El Inter de Milán quería, según medios alemanes, 20 millones de euros por Perisic lo que el Bayern consideraba excesivo para un jugador mayor de 30 años y que, aunque ha hecho un aporte, no ha sido habitualmente titular. Además, una lesión que sufrió con la selección croata puede haber hecho al Bayern reconsiderar sus intenciones.



Con respecto a Thiago y al austriaco David Alaba, a quienes les queda un año de contrato, Flick dijo que "mientras esté en la plantilla planifico con ellos".



Con Alaba los últimos indicios apuntaban a una posible renovación mientras que con Thiago todo hacía pensar en una despedida. El propio jugador relativizó lo anterior, después del partido Alemania-España, cuando dijo que no le había dicho a nadie que no fuera a quedarse en el Bayern.



"La situación no es fácil. No sabemos quién se va ni quien viene", dijo Flick. Considera además que al menos se necesitan fichajes para compensar la marcha segura de Odriozola y Coutinho y la ahora bastante probable de Perisic y así se lo ha dicho al director deportivo, Hasan Salihamidzic.



"Estoy en contacto permanente con Hasan y él sabe que necesitamos una plantilla amplia con calidad con el programa que tenemos por delante", dijo. Flick subrayó que el comienzo de la temporada no será fácil después del triple debido a la corta preparación que ha tenido el Bayern después de la final de la Liga de Campeones y de las vacaciones de los jugadores.



EFE