Bayern busca doblete contra Leipzig en Copa alemana: ¿Llegará James?

El Bayern saldrá este sábado (1:00 p.m. hora colombiana) en busca del doblete mientras que su rival, el RB Leipzig, procurará obtener el primer título de su historia en la final de la Copa de Alemania ante el club bávaro.

Si se miran las estadísticas de la temporada en la Bundesliga se ve que se dará un duelo entre el mejor ataque, el Bayern marcó 88 goles, y la mejor defensa, la del Leipzig que sólo encajó 29 tantos. Ese dato, además del claro favoritismo del Bayern, da una idea de lo que puede ser el partido mañana.



El Bayern muy probablemente tendrá que asumir la iniciativa mientras que el Leipzig procurará cerrar su área y buscar posibilidades de contragolpe. Para esto último, cuenta con la velocidad de sus delanteros Timo Werner y Youssuf Poulsen.



Existe la duda de la presencia de James Rodríguez, que no fue confirmada ni descartada por el entrenador. Se sabe que estaría recuperado de su problema muscular, pero la realidad es que tiene pocas opciones de llegar a ser titular... incluso de tener minutos en cancha.



Para el Bayern el doblete haría buena una temporada llena de altibajos que ya tuvo un primer buen desenlace con la obtención del título de la Bundesliga. Además, sería un buen argumento a favor de la continuidad del entrenador Niko Kovac cuyo futuro no está todavía plenamente asegurado, pese al triunfo en la Bundesliga.



En lo personal, Kovac tendrá que prescindir del centrocampista Leo Goretzka debido a un problema muscular que hizo que fuera sustituido el duelo contra el Eintracht Fráncfort. En cambio, han regresado al equipo Javi Martínez, que podrá ocupar la posición de Goretzka, y el meta y capitán Manuel Neuer.



Con ello, Kovac puede alinear al que se ha convertido en su equipo ideal desde el partido en que goleó al Borussia Dortmund por 5-0, sentando las bases para el título de la Bundesliga. Desde entonces, Kovac sólo ha hecho cambios forzados por lesiones o sanciones.



Ello apuntaría a que James Rodríguez, que ha vuelto a los entrenamientos tras una lesión, no tendría hueco en la formación titular lo mismo que Arjen Robben y Franck Ribery, que están ante su último partido con el Bayern.



De Robben y Ribery, sin embargo, es de esperar que entren al campo en algún momento del segundo tiempo -si el partido lo permite- como lo hicieron en la última jornada de la Bundesliga en la que se despidieron de la Allianz Arena con un gol cada uno Del lado del Leipzig el entrenador, Ralf Rangnick, se ha referido al último enfrentamiento en directo en la Bundesliga que terminó empatado sin goles, pese a un claro dominio del

Bayern.



"En defensa estuvimos bien. Ofensivamente podemos ser mejores. Necesitamos más posesión de pelota para reducir el esfuerzo defensivo", dijo Rangnik.



Curiosamente, el nombre de Rangnick es uno de los que se barajan cuando se habla de la posibilidad de que Kovac no siga en el Bayern.

Alineaciones probables



RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg; Laimer, Kampl; Sabitzer, Forsberg; Poulsen y Werner.

Bayern: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago, Javi Martínez; Gnabry, Müller, Coman; y Lewandowski.



Árbitro: Tobias Stieler.

Estadio: Olímpico de Berlín.

Hora: 1:00 p.m. hora colombiana