No les hizo falta Bacca: Villarreal es semifinalista de Europa League

Villarreal no echó de menos a Bacca, lo dejó en el banquillo y no lo utilizó para vencer 2-1 a Dynamo Zagreb en cuartos de final de la UEFA Europa League, victoria que le dio su tiquete a las semifinales.

Era uno de esos partidos de exasperante paciencia de aquel que tiene la necesidad, Dynamo Zagreb, contra uno que solo contaba con un 1-0 de ventaja y juega en casa.



Así, Villarreal, que tenía un 65 por ciento de posesión en el primer tiempo, tendría su primera su primera opción a los 25 minutos, un derechazo de Chukwueze que se estrelló contra el palo. Casi angustiado, en la raya, trataba Emery de despertar a los suyos, que no encontraban caminos al arco rival y ya pasaban la media hora.



A los 36 minutos pareció servir el grito el DT pues Gerard Moreno abrió el pase a Chukwueze y por el medio entró Alcácer para el 1-0 (2-0 global), que tuvo que ser revisado en el VAR para poder ser celebrado. Sin comentarios.



Y pasó derecho Villarreal ante la nula reacción de Dynamo, y otra vez, como siempre, Gerard Moreno apareció para definir tras una gran salida de Albiol y poner la cuenta 2-0 en terreno español (3-0 en el global). Asunto resuelto.



El complemento trajo la tan esperada respuesta croata al menos en lo anímico, porque frente al arco rival no fue muy contundente. Hasta que a los 73 por fin Orsic, el hombre distinto de la plantilla, encontró el descuento en un remate cruzado. parecía que había tiempo para pensar en algo más... pero no.



Dos veces estrelló Chukwueze sus remates en los palos, contando el del segundo tiempo, y una vez más, cuando parecía vencido el portero y se preparaba la celebración... ¡voló y llegó Livakovic para evitar el gol! No era su noche.



El tiempo liquidó las ganas de los croatas y clasificó a un Villarreal que no le dio minutos a Bacca pero firmó su presencia en semifinales de Eurpa League. Misión cumplida.