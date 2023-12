Reviva sorteo de Europa League: así fue la suerte de los colombianos

En Suiza se celebra, tras el sorteo de octavos de la Champions League, el sorteo de la UEFA Europa League, que tiene una particularidad importante.

Así quedaron los emparejamientos:



Feyenoord vs Roma

Milan vs Rennes

Lens vs Friburgo

Young Boys vs Sporting

Benfica vs Toulouse

Braga vs Qarabag

Galatasaray vs Sparta Praga

Shakthar Donetsk vs O. Marsella



Los colombianos que definieron su suerte en esta fase son: Óscar Cortés y Déiver Machado en Lens, Cristian Borja en Braga y Dávinson Sánchez en Galatasaray.



A tener en cuenta:



Los líderes de cada grupo quedan excluidos del sorteo, ya que tienen un pase directo a los octavos de final. En los dieciseisavos de final, intervienen los equipos que finalizaron en la tercera posición en la fase de grupos de la Champions, quienes se enfrentarán a los segundos de cada grupo de la Europa League.



Por esa razón, Atalanta, Liverpool y Bayer Leverkusen, de los colombianos Luis Muriel, Luis Díaz y Gustavo Puerta no conocerán todavía a sus oponentes.



Equipos clasificados a octavos y bombos de dieciseisavos de Europa League



Bombo 1 - Equipos provenientes de la Champions

Galatasaray

Lens

Sporting de Braga

Benfica

Feyenoord

Milan

Young Boys

Shakthar Donetsk





Bombo 2 - Equipos clasificados como segundos de grupo en la Europa League



Sporting de Portugal

Toulouse

Stade Rennais

Roma

Qarabag

Friburgo

O. Marsella

Sparta Praga



Equipos clasificados a octavos

Atalanta

Liverpool

Bayer Leverkusen

Villarreal

Slavia Praga

West Ham

Brighton

Rangers