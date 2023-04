Así se jugarán las semifinales de Europa League: fechas y horarios

Se definieron los clasificados a las semifinales de la UEFA Europa League, luego de que este jueves 20 de abril se jugaran las llaves de cuartos de final.



¿Sorpresa en el Sevilla-Manchester United? Se tenía que ir un grande. Los españoles fueron mejores y eliminaron a un cuadro inglés deslucido en los 90 minutos de este juego.



Por su parte, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado se impuso en el global a Sporting Lisboa y ahora jugará la semifinal contra los españoles.



Finalmente, Roma y Bayer Leverkusen superaron su llave y se medirán en la siguiente instancia de la Europa League.

Resultados de partidos de cuartos de final-vuelta y marcador global

Roma 4-1 Feyenoord (global 4-2)

Sevilla 3-0 Manchester United (global 5-2)

Sporting 1-1 Juventus (global 1-2)

Union St. Gilloise 1-4 Bayer Leverkusen (global 2-5)



Llaves de semifinales y fechas de partidos

Partidos de ida



Jueves 11 de mayo – 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Juventus vs. Sevilla

Roma vs. Bayer Leverkusen



Partidos de vuelta



Jueves 18 de mayo – 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Sevilla vs. Juventus

Bayer Leverkusen vs. Roma