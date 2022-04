No pudieron Zapata ni Muriel: triste adiós de Atalanta a Europa League

Atalanta falló desde el mismísimo pitazo en su duelo contra Leipizig, por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, y se despidió con justicia de la ilusión de la semifinal, un golpe al corazón pues en cancha estuvieron Duván Zapata y Luis Muriel.

Volvió el goleador pero puede decirse que prácticamente no tuvo opciones claras, atrapado en una red de hasta cinco jugadores alemanes sacándolo de carrera. Todo lo facilitó el técnico Gasperini y así la victoria alemana 0-2, en Bérgamo, estuvo acorde con lo que pasó en todo el encuentro.



No la pasaba bien Atalanta desde el arranque, pues no descifró la estrategia de Leipzig de entregarle la pelota para contragolpearlo. Así llegó el gol, a los 18 minutos: fue todo mérito de Laimer, quien dejó sembrado en su espectacular carrera por la banda a Freuler para meter la pelota al medio del área y ver entrar a Nkunku para celebrar el 0-1, a puro vértigo.

¿Y Duván Zapata? Pasó toda la primera etapa estrellándose contra el muro alemán, perdiendo en el juego aéreo con los eficientes centrales y sin lograr apoyos para buscar por fuera una mejor ubicación. Malinovskyi estuvo nublado y el ataque se repitió con centros que solo facilitaron el trabajo del rival.



Para el complemento, una escena que pudo cambiar todo: pedía penalti Atalanta que se revisaba y no se concedía en el VAR, aunque parecía evidente. Todo iba en contra del local.



Tenía que ingresar Muriel (minuto 58), autor del gol del 1-1 en la ida, para hacer pareja con Zapata, con la ilusión de encontrar sociedades que ayudaran a llegar, al menos, al empate. Pero era Leipzig el que más cerca estaba al 67, en una acción en la que se salvaba Musso de ver caer de nuevo su portería.



Boga tenía dos opciones claras antes de su salida por Miranchuk, otra apuesta para ir contra el arco alemán, y Zapata tenía su primer centro limpio al área cortesía de Muriel, a los 80 minutos de juego: su remate no tuvo la suficiente dirección.



Entonces, el puntillazo: torpe salida del aquero Musso y gol de Nkunku a los 86 minutos para el 0-2 que les dio el billete a las semifinales a los visitantes.



Y el tiempo no iba a dar para vencer esa disciplina tan alemana, que, combinada con la juventud, les hubiera permitido a los hombres de Leipzig jugar tres o cuatro partidos más así. No pudieron Muriel y Zapata juntos, no pudo ser para Atalanta, que ahora debe concentrarse en la Serie A, donde está hoy fuera de competencias europeas.