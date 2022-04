Semana Santa, a puro fútbol: prográmese para partidos imperdibles

Llega la Semana Santa y hay tiempo libre para dedicarlo al fútbol. Aquí le resumimos todos los partidos de los días santos, que están para alquilar balcón:

Jueves 14 de abril:



11:45 a.m. - Atalanta (Muriel y Zapata) vs Leipzig / Europa League



2:00 p.m. - Barcelona vs Frankfurt (Rafael Santos Borré) / Europa League



2:00 p.m. - Lyon vs West Ham / Europa League



2:00 p.m. - Rangers (Morelos, lesionado) vs Braga / Europa League



7:30 p.m. - Independiente Medellín vs 9 de octubre / Copa Sudamericana



Viernes 15 de abril:



12:15 p.m. - Sharjah FC vs Al Rayyan (James Rodríguez, lesionado) / Champions League AFC



7:30 p.m. - Santa Fe vs Alianza Petrolera / Liga BetPlay





Sábado 16 de abril



6:30 a.m. - Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Brighton (Steven Alzate) / Premier League



7:00 a.m. Elche (Johan Mojica) vs Mallorca / Liga España



8:30 a.m. - Borussia Dortmund vs Wolfsburgo / Bundesliga



9:15 a.m. - Alaves vs Rayo Vallecano (Falcao, lesionado) / Liga de España



9:30 a.m. - Manchester City vs Liverpool (Luis Díaz) / Semifinal FA Cup



11:30 a.m. - Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Bolonia / Serie A



2:00 p.m. Once Caldas vs Cortuluá / Liga Betplay



4:05 p.m. Tolima vs Pasto / Liga Betplay



6:10 p.m. La Equidad vs Jaguares / Liga Betplay



8:15 p.m. Junior vs Bucaramanga / Liga Betplay



Domingo 17 de abril



10:30 a.m. - Chelsea vs Crystal Palace / Semifinal FA Cup



1:45 p.m. - PSG vs Marsella / Ligue 1



2:00 p.m. - Real Madrid vs Sevilla / LaLiga



2:00 p.m. Águilas vs Atlético Nacional / Liga Betplay



4:05 p.m.- Pereira vs Millonarios / Liga Betplay



5:00 p.m. Boca Juniors vs Lanús / Liga Argentina



6:10 p.m. - América de Cali - Deportivo Cali | Liga Betplay



8:15 p.m. Independiente Medellín vs Unión Magdalena / Liga Betplay