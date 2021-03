Se abre el telón en octavos de Europa League: colombianos en acción

Este jueves se disputarán los partidos de ida de la fase de octavos de final en la UEFA Europa League, en la que Colombia tiene sus representantes. Alfredo Morelos, con Rangers; Carlos Bacca, con Villarreal, y Dávinson Sánchez, con Tottenham, entran en acción. Cabe recordar que Luis Suárez es baja en Granada, a causa de una lesión.

Slavia Praga vs Rangers

Día: Jueves, 11 de marzo

Hora: 12:55 pm



El Rangers de Glasgow llega motivado luego de conquistar el fin de semana, su primera liga escocesa en diez años. Celtic se había coronado en las últimas nueve ediciones. Liderados por el entrenador Steven Gerrard y con el ataque colombiano de Alfredo Morelos, consiguieron el título escocés número 55, que los hace el equipo más ganador en esa liga. Cabe destacar que al campeonato le hacen falta seis fechas. Ahora centran sus esfuerzos en la UEFA Europa League.



El colombiano viene "caliente" con el gol, pues le marcó el sábado a St. Mirren en el triunfo 3-0. En lo corrido del campeonato local ha jugado 24 partidos, ha marcado 10 goles y ha asistido en 3 oportunidades.



Dynamo Kiev vs Villarreal

Día: Jueves, 11 de marzo

Hora: 12:55 pm



Este miércoles, el equipo español arribó a los -7 grados de Kiev, con la presencia del atacante colombiano Carlos Bacca, quien viene de actuar apenas 5 minutos en la jornada del fin de semana en Liga de España frente a Valencia (derrota, 2-1). Bacca no es titular desde el 23 de enero, en el 0-0 frente al Huesca y no marca desde el 1-4 al Zamora por Copa del Rey.



Granada vs Molde

Día: Jueves, 11 de marzo

Hora: 3:00 pm

*El delantero colombiano Luis Suárez es baja desde febrero a causa de una lesión fibrilar isquiosural en su pierna derecha (grado II-III) que le tendrá apartado al menos por dos meses.



Tottenham vs Dinamo Zagreb

Día: Jueves, 11 de marzo

Hora: 3:00 pm



Dávinson Sánchez hace parte de los elegidos por José Mourinho para el compromiso frente al equipo croata. En la previa el defensor colombiano dijo: "es muy importante para nosotros. Es una competencia que nos estamos tomando muy en serio". Viene de jugar todo el partido frente al Crystal Palace, en la jornada que se disputó el fin de semana, y que terminó en triunfo 4-1 para los 'Spurs'. También fue titular frente al Fulham y Burnley.

Otros partidos de octavos (ida)



12:55 pm | Manchester United vs AC Milan



12:55 pm | Ajax vs Young Boys



3:00 pm | Olympiacos vs Arsenal



3:00 pm | Roma vs Shakhtar



