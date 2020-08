Empieza la Europa League: así quedó, así va y todos los detalles

La Europa League vuelve este miércoles y por fin tendrá el anhelado regreso de uno de los torneos internacionales más importantes del mundo. Algunos partidos ya tuvieron su juego de ida, mientras que otros no han podido.



En esta competencia solamente queda un representante colombiano y es Alfredo Morelos, con Rangers, que jugará el jueves. Así las cosas, les recordamos y hacemos un recuento de cómo va el torneo hasta el momento.

Así va:

Hay dos partidos que no han podido jugar el partido de ida: Sevilla vs. Roma e Inter vs. Getafe. Los otros clubes disputarán su encuentro de vuelta para definir el clasificado a cuartos de final. Así quedaron en la ida:



Frankfurt 0-3 Basel



İstanbul 1-0 Copenhague



LASK 0-5 Manchester United



Wolfsburgo 1-2 Shaktar



Rangers 1-2 Leverkusen



Olympiacos 1-1 Wolves



En estos primeros partidos, solamente Ruben Semedo fue expulsado vio la tarjeta roja frente al conjunto de los Wolves en Grecia.

Así llega:

Este miércoles se jugarán estos partidos:



Shaktar vs. Wolfsburgo 11:55 a.m., hora de Colombia.



Copenhague vs. Istanbul 11:55 a.m. hora de Colombia.



Inter vs. Getafe 2:00 p.m. hora de Colombia.



Manchester United vs. LASK 2:00 p.m. hora de Colombia.



El jueves:



Leverkusen vs. Rangers 11:55 a.m. hora de Colombia



Sevilla vs. Roma 11:55 a.m. hora de Colombia



Wolves vs. Olympiacos 2:00 p.m. hora de Colombia



Basel vs. Frankfurt 2:00 p.m. hora de Colombia



Acá puede conocer en qué canal ver los partidos.

Figuras y goleadores:

El torneo regresa también con importantes futbolistas que comandan a sus equipos para buscar un paso a los cuartos de final de este campeonato internacional.



Lautaro Martínez en Inter, Bruno Fernández o Greenwood en Manchester United, Alfredo Morelos en Rangers, Raúl Jiménez en Wolves, entre otras figuras.



Así va la tabla de goleadores: Diogo Jota de Wolves, Morelos de Rangers, Sporar de Sporting de Lisboa, Bruno Fernánez del United, Kamada de Frankfurt y Visca de Istanbul tienen 6 goles. El Haddidi en Sevilla, Greenwood del United y Raguz de LASK siguen con 5 anotaciones.