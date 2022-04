Frankfurt, con Borré, reta al Barcelona en Europa League: alineaciones

El alemán Eintracht Frankfurt, con el colombiano Rafael Santos Borré, se medirá este jueves (2:00 pm) al FC Barcelona en el Deutsche Bank Park, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Los dirigidos por Xavi Hernández llegan motivados por su buen presente, pues acumulan 13 partidos sin perder (sumando todas las competencias).

En la previa, el entrenador azulgrana pidió a sus jugadores salir con igual o mayor motivación a la del Frankfurt, después de declaraciones como las del colombiano Santos Borré, quien se mostró confiado en ganar y marcar gol. "Es un equipo desconocido en España, pero no va a ser nada fácil. Y más para ellos que va a ser un partido histórico, por lo que tenemos que igualar su motivación, si no nos pasarán por encima", alertó el técnico asegurando que los alemanes son fuertes.



Barcelona tiene las bajas de los laterales Sergiño Dest, lesionado, y Dani Alves, que no está inscrito en la Liga Europa, por lo que este jueves Xavi deberá optar por Óscar Mingueza o Ronald Araujo en esta posición. Otra baja de última hora fue la de Memphis Depay, por sobrecarga muscular.



Alineaciones probables



Eintracht Frankfurt: Trapp; Knauff, Hinteregger, Tuta, N'Dicka, Kostic; Sow, Jakic; Kamada, Lindström; Borré.



Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Piqué, Eric, Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Adama, Ferran, Aubameyang.