¡Sueña el Inter! ganó ante el Verona y se acerca al 'Scudetto'

La Serie A entrará en una fase definitiva que hace mucho no se veía, el cuadro de Conte había perdido la edición pasada por un punto ante la Juventus, algo que no se veía hace mucho en las toldas ‘nerazurri’ que no levantan la corona de Italia desde hace 11 años.



En un duelo que pasó por lo enredado y equilibrado, desde la posesión y los mismos remates del Inter y del Hellas Verona, se hacía aún más denso y el empate parecía el destino final del duelo.



Con el ingreso de Alexis Sánchez al 71’, cambiaron las cosas. El chileno asistió a Mateo Darmian para que venciera a Silvestri al minuto 76’. Un gol que no solo el equipo salió a festejar, el mismo Antonio Conte corrió como en sus épocas en la Juventus, abrazando a sus dirigidos, entendiendo la importancia de este triunfo, que los deja con la opción más clara para ser campeones de la Serie A.



Un triunfo que puede valer un campeonato, 79 unidades para el Inter, que marcan la diferencia ante el Milan, que tiene un duelo menos y con 66 unidades sería el más próximo.



Sin embargo, al sacar la calculadora y con lo que queda por jugar, los ‘nerazurri’ deberán sumar seis unidades más para sellar el regreso del ‘Scudetto’ a su camiseta, tras 11 años de ausencia.