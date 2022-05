‘Todo acabará’: apolíptico final que le esperaría al fútbol italiano

Giorgio Chiellini alertó a toda Italia con un mensaje desolador...



El defensor aseguró este viernes que "el fútbol italiano necesita rejuvenecer" porque la mentalidad es "demasiado conservadora", y que es necesario "abrirse al cambio o todo acabará".



"El fútbol italiano necesita rejuvenecer, la mentalidad es demasiado conservadora. Estadios, eventos para toda la familia, formato de campeonato: hay que abrirse al cambio o todo acabará", declaró el jugador del Juventus en una entrevista con 'La Stampa'.



El central italiano considera que un cambio en las reglas es necesario para la supervivencia del deporte rey, pero que en este mundo las nuevas noticias se ven como "una amenaza".

"Hay que cambiar las reglas y sobre todo la mentalidad. Incluso las mejores propuestas innovadoras luchan por ser aprobadas, hay un conservadurismo excesivo. En el fútbol, las noticias se ven como una amenaza más que como una oportunidad, pero de esta forma corremos el riesgo de romper el juguete", dijo.



Chiellini apuesta por una reforma en las reglas en las que incluye unos 'play-offs' para ganar campeonatos: "Pienso en el formato de los campeonatos, deberían revisarse. Los 'play-offs' darían imprevisibilidad y suspense, serían un evento extraordinario capaz de involucrar a millones de personas. Pero la noticia da miedo y nunca se cambia nada".



El capitán del conjunto turinés puso también de ejemplo los estadios italianos, de los que piensa que necesitan ser remodelados: "Tomemos los estadios: todos saben que necesitan ser reformados, necesitamos estructuras que ofrezcan eventos y atraigan a las familias para involucrar a los niños y mantenerlos cerca de nuestro mundo. Pero no es posible construirlos, con algunas excepciones. Siempre hay un problema burocrático o alguien se interpone en el camino".



El capitán de la selección 'azzurra' no ha desvelado todavía su futuro, aunque todo apunta a que dejará Italia y pondrá rumbo a la MLS estadounidense. Sin embargo, una vez finalizada su carrera deportiva, Chiellini nunca ha ocultado que se siente más atraído por los despachos que por los banquillos.



"Mientras eres futbolista estás centrado solo en eso. Y hasta hoy en mi cabeza siempre he sido 100% futbolista, cuando haces este trabajo solo puede ser así. En el futuro me gustaría tener un camino de directivo, en el que realzar la riqueza de la experiencia que he ganado a lo largo de los años y ponerla a disposición en un nuevo contexto", reiteró.