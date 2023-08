Roma ya no piensa en Duván Zapata: ficharán a atacante de Bundesliga

Duván Zapata fue protagonista en las últimas semanas de unas duras negociaciones entre Roma y Atalanta que al final no prosperaron por lo que el colombiano se quedará en la Dea al menos por esta temporada.



Los ‘giallorossi’ buscaban una alternativa para reforzar el ataque y tenían como objetivo prioritario al atacante colombiano con quien ya habían alcanzado un acuerdo.



No obstante, hizo falta lo más complicado, el acuerdo entre clubes que al final no se dio.

La razón principal por la que Duván no recaló en Roma fue porque el técnico Gian Piero Gasperini convenció al caucano de quedarse por lo que la negociación se canceló totalmente en las últimas horas.



Ante este frustrado negocio, Roma no ha quedado con los brazos cruzados y ha encontrado la alternativa al fichaje de Duván Zapata.



Se trata del iraní Sardar Azmoun quien está a una firma de llegar a Roma procedente del Bayer Leverkusen.



El atacante era un viejo objetivo de la Roma que intentó su fichaje en 2021, pero no se terminó dando su fichaje. Ahora, Azmoun llegará finalmente a Roma en condición de préstamo por un año con opción de compra de 10 millones de euros.



Azmoun en sus dos temporadas en el Leverkusen anotó cinco goles y venía siendo el tercer atacante del equipo por detrás de Victor Boniface y Patrik Schick.