¡Cuadrado, la mesa está servida! Juventus puede coronarse campeón

Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo tienen el gran “papayazo” de la temporada, cuando este jueves visiten al Udinese. En caso de ganar, Juventus será campeón del fútbol italiano.



Lo anterior debido a que Inter empató a cero con Fiorentina y quedó a siete unidades de la punta, con tres partidos por jugar. Una victoria juventina sentenciaría matemáticamente el campeonato.

Los dirigidos por Maurizio Sarri sufrieron un gran bajón en partidos anteriores (dos empates y una derrota), motivo por el que tanto Atalanta como Inter se acercaron peligrosamente.

Afortunadamente para los intereses de los turineses, el equipo de Duván Zapata y compañía perdió puntos frente al Hellas Verona (empate a uno), mientras que los dirigidos por Antonio Conte empataron con Roma y Fiorentina.



Así pues, Juventus jugará la jornada 35 con todas las de ganar. Una victoria le permitirá llegar a 83 puntos, Inter no lo podrá alcanzar pues quedaría a diez con nueve en juego y aunque Atalanta lo podría alcanzar, los duelos directos entre ambos benefician al ‘bianconero’.



Eso sí, el juego aún no convence tanto a hinchas como directivos, motivo por el que últimamente han caído críticas sobre la gestión de Sarri. Desde que regresó la Serie A, debido al parón a causa del coronavirus, la Juve como visitante ganó dos partidos, empató uno y cayó goleado en otro más.

Así pues, no se puede inventar en estos momentos y seguramente saldrá el equipo de gala en el Dacia Arena. Es ahora o nunca para un equipo que puede sumar su noveno título liguero consecutivo.



El duelo se podrá ver a partir de las 12:20 p.m. (hora colombiana) en ESPN 2.