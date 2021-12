¡Inoportuno tropiezo! Napoli y Ospina se estrellaron con duro Empoli

Napoli llegó a la jornada con la posibilidad de retomar el liderato del Calcio, tras el empate AC Milan, y con una nómina afectada por lesiones y casos de covid, pero bien comandada por David Ospina.

Lamentablemente no sería el final soñado de la historia pues el equipo napolitano sufrió un duro tropiezo, una derrota por 0-1 ante su gente, contra un Empoli que jugó su partido de la temporada.



Y es que estaba todo servido para recuperar la punta, menos la decisión inquebrantable de Empoli de no darle ni un centímetro y plantarse muy seguro en su campo para cerrar todos los caminos.



De puro valiente se avivó Ospina para salir de su área y barrerse para desactivar el ataque de Empoli cuando apenas se jugaban tres minutos. Respondería otra vez al corte de un peligroso centro, Siempre concentrado el colombiano.



La mejor opción, ante la asombrosa disciplina de Empoli, la tenía Lozano en una de sus clásicas escapadas por la banda, que obligaba al lucimiento del portero en el mano a mano.



Probaba también Insigne sobre el cierre de la primera parte y había que guardar para el complemento, que era más de lo mismo, con opciones de Politano e Insigne y otra vez el arquero Vicario.



Y entonces, en un momento ajeno a todo, la mala fortuna: un tiro de esquina le pegó en la nuca a Cutrone y Ospina, que no podía verla venir, la vio pasar entre sus brazos y la tuvo que sacar de adentro.



Ospina se iba hasta el medio para apoyar a su equipo, que ahora peleaba contra el reloj, ya no para ganar sino al menos para empatar, después del infortunio.



El remate de Petagna se estrelló rebeldemente en el palo a los 72 y luego salvó Vicario el de Politano a los 79 y pedían un penalti que no era contra Elmas... y no había ya tiempo para un local que desaprovechaba el empate de Milan y el de Juventus y no podía, como se esperaba, volver al liderato del Calcio. Napoli se quedó en el cuarto lugar de la tabla con 36 unidades, a tres del líder Milan y a uno de Atalanta, el gran beneficiado de la jornada.