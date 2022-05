Milan acaricia título de Serie A: triunfo, con magia, contra Atalanta

Milan se tomó su tiempo pero al final certificó lo que se esperaba: venció a un alicaído Atalanta, que tuvo a Luis Muriel y a Duván Zapata (uno reemplazó al otro), ambos sin el impacto de antaño.

El local celebró un 2-0, con un gol de antología de Hernández, que lo deja ad portas del titulo del Calcio, dependiendo del resultado de Inter a segunda hora.



A los 21 minutos daba un susto Muriel cuando caía al suelo, se quedaba inmóvil y pedía con preocupación la asistencia médica, lo que daba muy mala sensación pues, aunque seguía en el campo, parecía inseguro en los piques y los choques.



Por fortuna su tremendo remate sobre la media hora, al palo izquierdo al que llegó Maignan, daba señales de que no pasaría del susto.



Salvo esa opción, era un partido más bien chato, sin mucha consciencia e los arcos, más disputado que jugado en el medio. Pedían un penalti contra Giroud que no era y Saelemaekers y Leao pero sin mayor peligro y se iban al descanso con la misión de pensar más en los espectadores, que tenían 45 minutos de dinero y tiempo desperdiciado.



Lo entendió Milan, que aprovechó el descanso para ajustar un ataque que ahora sí fue eficiente y que Leao coronó, en una espectacular llegada a los 56 minutos para poner la cuenta 1-0 y estirar la mano hacia el trofeo de la Serie A (depende del resultado de Inter).



Y entonces, el gol que pago la boleta en el estadio y las dos horas al frente de la TV: un robo de Tomori a Boga en predios del Milan acabó en un tremendo carrerón de Theo Hernández desde campo propio, ladeando marcadores hasta llegar al ángulo ideal para el remate cruzado al que no llegaba nunca Musso. ¡Golazo!



A los 60 minutos quiso Zapata, abriéndose espacio en el área soltando un derechazo y de nuevo lo tenía el colombiano -reemplazo de Muriel- a los 85, al menos para el descuento, pero parecía todo negado a un Atalanta que se acordó tarde de su fama de equipo demoledor en ataque, pero sí revalidó sus clásicas deficiencias defensivas.



El triunfo 2-0 se consolidó pronto y ahora en Milan por a su archirrival, que si le gana a Cagliari, coronará a los dirigidos por Pioli. Para los de Bérgamo queda casi el afán de acabar de una vez una temporada para el olvido.