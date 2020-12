Así se acaba a una estrella: salida de quinta del Inter a gran fichaje

No pasó ni un año: Christian Eriksen era presentado nada menos que en La Scala de Milán, de traje y corbata, un anticipo del arte que se esperaba de él como rutilante fichaje del Inter.

Era enero de 2020, el negocio rondaba los 20 millones de euros y el salario los 7,5 millones de euros, más bonificaciones, por año. A los 27 años, el tesoro del Ajax, que se consolidaba con Pochettino en Tottenham , daba el salto al Calcio.



Como siempre, lo fichaban por bueno sin saber que once meses después lo despreciarían por malo: en cinco temporadas y media con los Spurs firmó 113 tantos y 62 asistencias; mientras que en el Ajax marcó 32 goles y 65 asistencias y con la selección danesa se apuntaba 95 partidos oficiales y 31 dianas.



No llega todavía enero de 2020, ya tiene 28 y su realidad es bien distinta a su expectativa: 275 minutos jugados en serie A en toda la temporada, en solo 8 de 13 juegos del Inter; Giuseppe Marotta, CEO del club confirmó que está en la vitrina y se le busca equipo para que se vaya de inmediato. ""No es funcional a nuestros planes y tuvo dificultades aquí en el Inter. Creo que es correcto que Christian se vaya a buscar más espacio", dijo el directivo.



Eriksen cayó en desgracia con Antonio Conte, públicamente se recriminaron los dos y al final, el pulso lo ganó el DT.



Ahora están al acecho Manchester United y Arsenal, especialmente este último, según la prensa inglesa. Sería una 'alta traición' irse al acérrimo rival de Tottenham pero él está desesperado.



Precisamente ese detalle abriría la puerta a otro interesado: PSG. El director deportivo, Leonardo, plantearía un intercambio por Leandro Paredes, lo que a todos alegraría. Y es que sí, en días de pandemia, nadie pagará los 25 millones que espera el Inter, como mucho se ofrecería la vía del canje.



Lo claro es que Inter no lo quiere de vuelta y por eso no recibe ofertas de cesión incluso con obligación de compra en el futuro.



De esta manera, la salida de Eriksen ya no tendrá nada que ver con La Scala sino más bien con la puerta trasera del club. Una salida de quinta para un jugador y un DT como Conte que nunca lograron entenderse por el bien del equipo. Capítulo un millón de la historia de una promesa, que de repente se convierte en un incómodo problema.