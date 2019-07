El pedido de Mauro Icardi a Inter mientras se define su futuro

Mauro Icardi, siempre polémico, esta vez le pidió un 'favor' al Inter de Milán, actual club en donde juega en argentino, pero no por mucho tiempo.



A la espera que se defina su futuro, el delantero pidió al conjunto italiano que lo deje entrenar para estar a punto físico y así no perder tiempo cuando sea fichado por su nuevo club.

El nerazurri habría respondido de manera positiva, pero le dejaría claro que no va a jugar ningún partido y que no hará parte del equipo de Antonio Conte.



Así las cosas, el reemplazo más posible para Inter es Romelu Lukaku, jugador del Manchester United, mientras que Icardi entrenará con el equipo italiano, pero no seguirá en el club y no tiene definido su futuro: Napoli es la primera opción.