¿Es por su edad? La durísima crítica a Cristiano Ronaldo en Italia

Cristiano Ronaldo se encuentra en el 'ojo del huracán' luego de abandonar el Juventus Stadium luego de ser sustituido en el minuto 54, en el partido contra Milan. En la lluvia de críticas una de las más destacadas son las Fabio Capello, quien fue muy duro con el portugués luego de sus acciones.

El entrenador italiano se refirió al Cristiano como un campeón, pero también dijo que hace más de tres año que perdió la 'gambeta' por la que llegó a la cima del fútbol mundial. También defendió al entrenador de Juventus, Mauricio Sarri, afirmando que si un jugador no está bien lo más lógico es sacarlo del partido.



"Es un gran campeón, nadie le discute, pero Cristiano no gambetea a nadie desde hace tres años. En estos momentos no está bien y es normal cambiarlo. Sarri no necesita ser valiente ni demostrar su personalidad para hacer ese cambio", dijo el exentrenador de Real Madrid.

También habló lo que, desde su punto de vista, estuvo mal en el actuar del portugués. Según Capello, un 'campeón' tendría que haberse sentado y no haber discutido con el entrenador, por el contrario, debió sentarse y respetar a sus compañeros.



"El hecho de que no se haya sentado en el banco y haya discutido con Sarri no es bonito. Uno tiene que ser un campeón incluso cuando es cambiado, no sólo cuando las cosas van bien. Debe respetar a los compañeros", finalizó Fabio Capello.

Finalmente, Cristiano Ronaldo podría enfrentarse a una dura sanción luego de haber abandonado el estadio minutos antes de que finalizara el encuentro, que al final ganó su equipo con un solitario golazo de Paulo Dybala, precisamente quien entró en lugar del portugués.