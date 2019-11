Un histórico de Italia y una dura advertencia para Cristiano Ronaldo

Este sábado jugaron en uno de los clásicos italianos Juventus y Milan, partido que terminó con victoria del vigente campeón de la Serie A por la mínima diferencia. Lo llamativo del partido es que Cristiano Ronaldo abandonó es estadio luego de ser sustituido, cuando faltaba mucho tiempo para el final del partido.

Sobre esta situación habló el exjugador y leyenda del fútbol italiano, Antonio Cassano, opinó que no es algo conveniente que el portugués haga acciones de este tipo, pues podría acarrearle duras sanciones, debido a que podría interpretarse como una evasiva al control anti-doping.



La razón por la que Cassano es una voz autorizada es porque él vivió una situación similar cuando era jugador de la Roma, y fue sustituido en el clásico contra Lazio, cosa que le generó mucha molestia e intentó abandonar el estadio Olímpico de Roma en esa ocasión.



"¿Cristiano se fue tres minutos antes del final del partido? Eso no lo puedes hacer, porque luego hay control antidopaje. Yo tuve que volver rápido al estadio para evitar una descalificación de dos años", dijo el campeón del mundo en 2006 con la selección de Italia.

El entrenador de Juventus, Mauricio Sarri, aseguró que no se dio cuenta si algún jugador había abandonado el vestuario, pues él no visitó este después del partido.



"No sé qué jugadores había en el vestuario después del partido porque y no entré. Así que no puedo saberlo", dijo el técnico italiano en rueda de prensa.", aseguró.

La polémica sigue encendida en Italia, pues esta acción de Cristiano Ronaldo ayuda a que crezcan los rumores de su inconformidad en Juventus, y por esta razón el portugués este buscando la salida del equipo de Turín.