Cuadrado fue titular, lateral y asistente en deslucido derbi en Turín

Juventus tenía una cita con Torino, el derbi esperado de la Serie A en esta fecha, en la que hubo más expectativa que realidad.

El 1-1 final fue justo pero la realidad es que no se niveló por lo alto el espectáculo y no favoreció al dueño de casa, que necesitaba ampliar ventajas en la tabla de posiciones. Juan Guillermo Cuadrado fue titular, otra vez en su puesto natural de lateral derecho.



Era Torino el que ponía el picante pero Juventus el que le metía al arco: a los 13 minutos fue Cuadrado al cobro de un tiro de esquina, impecable al segundo palo para que apareciera De Ligt en el cabezazo y momento de abrazarse: 1-0 a fuerza de contundencia.



Se iría el primer tiempo en poca claridad del local, que tenía con Cuadrado un par de llegadas más por la vía de la pelota quieta y los intentos de Morata y Dybala, que fueron respondidos por aproximaciones de Belotti y Pogeba.

El ritmo fue bajando en todo caso hasta el pitazo y parecía que el descanso le hizo más daño a Juventus, que ya

sospechaba el empate.



Ya no podía Cuadrado llegar a tiempo al remate de Mandragora a los 61 y parecía cansado el colombiano, haciendo de nuevo la raya de punta a punta en su puesto usual de lateral derecho. Y un minuto después se notaba en el marcador el agotamiento: centro de Brekalo y perfecta definición del goleador Belotti para el 1-1 que les dio vida y confianza a los visitantes.



Mandragora y el propio Belotti tenían las mejores opciones y Arthur y Kean, los recién llegados, no lograban hacer diferencia.



Como ha dio siendo tradición, Juventus reservó para el final un par de opciones claras de gol: un tiro de esquina de Cuadrado a De Ligt que esta vez no se cristalizó; Morata lo intentó de afuera y Mckennie, pero el empate no llegó a romperse.



Ahora Juventus se dice la verdad sobre sus pocas opciones de pelear el título. No tiene mucho que celebrar.