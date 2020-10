Polémica en Italia: Juventus confirma que se presentará contra Napoli

Génoa enfrentó en la jornada pasada de Serie A a Napoli. El conjunto de Génoa tuvo un importante brote de covid-9 (cerca de 17 contagios) y en el equipo de Nápoles se confirmaron dos luego del partido. Por esta razón, el cuadro en el que juega David Ospina podría quedar confinado y tampoco tuvo la aprobación para viajar hacia Turín.



David Ospina y 'Chuky' Lozano preocupan en sus selecciones, pues no podrían ir a la convocatoria para sus partidos. Sin embargo, también está en la incertidumbre el partido de este domingo a la 1:45 p.m. –hora de Colombia– en el que Napoli enfrentará en Turín a Juventus.

Dedes Italia mencionan que el club de Napoli no pudo viajar a Turín por los casos recientes de covid-19 y por su anterior juego contra Génoa. Sin embargo, y sin importar nada, Juventus lanzó un comunicado que dejó gran polémica por su decisión.



"Juventus Football Club anuncia que el primer equipo disputará el partido de mañana Juventus-Napoli programado para las 20:45 (hora local), como lo dispuso el calendario de la Serie A", publicó el cuadro de Juventus.



La polémica empezó y las críticas le llovieron la equipo, pues decidió finalmente presentarse para buscar tres puntos en la Serie A sin jugar el partido, pues se supone que Napoli finalmente no viajará por restricción. ¿Era la decisión ideal?



Juventus se presentará y, si la Serie A no se pronuncia, ganará los 3 puntos por reglamento, pues quedaría como 'w' y ganarían por 3-0 en este encuentro.