Lukaku responde a críticos en Inglaterra: 'me decían que no corría'

El delantero del Inter Romelu Lukaku apuntó y disparó contra los críticos que sugirieron que no trabajó lo suficiente cuando estuvo en Manchester United. El delantero belga jugó dos temporada en el equipo de la Premier League antes de llegar en 2019 a la Serie A en un acuerdo con un valor de 65 millones de euros.



El trío ofensivo del United formado por Anthony Martial, Marcus Rashford y Mason Greenwood floreció en ausencia de Lukaku, mientras que el ex jugador de Everton prosperó en Italia, anotando 34 goles en todas las competiciones la temporada pasada.

También fue nombrado jugador de la temporada de la Europa League después de perder la final ante Sevilla con un gol en contra de su autoría.



En declaraciones al Times, Lukaku dice que demostró que esas personas estaban equivocadas, aunque insiste en que la negatividad en torno a sus actuaciones fue fuera del United y no dentro.



"Hace un año, cuando estaba en Inglaterra, era 'vago, no corría, no hacía esto ni aquello'. Aquí, me llaman el trabajador más duro. Si me miras jugando aquí y allá, quiero decir, hay mejoras, sí, pero el mismo Rom todavía está aquí", declaró el futbolista de 27 años.



Y agregó: "Suceden cosas en el fútbol, ​​pero es algo que debes explicar a la próxima generación de niños, que debes tener el control total sobre tu destino. Cuando vayas a algún lado, asegúrate de que cada pieza del rompecabezas debe ser correcta. En ese momento, vimos el resultado, vimos cómo lo hice. Y si me miras ahora, ves un resultado diferente, ves a la persona completa, ves todo el potencial. Ves lo que podría haber estado haciendo en Inglaterra".



"Desde el primer amistoso cuando jugué contra LA Galaxy, desde ese primer juego siempre fue 'Sí, pero ... Todos en el club fueron muy amables, desde Ed Woodward hasta los propietarios, hasta Matthew Judge (negociador de transferencias), a José Mourinho, a Ole (Gunnar Solskjaer) y su personal. Fueron muy amables. Pero todo lo que había alrededor era una espiral demasiado negativa para mí". afirmó Lukaku.



"Me llamarán lento y yo digo, '¿Lento? ¿Yo, lento? ¿No puedo seguir el ritmo del juego rápido de Manchester United?' Había demasiadas cosas pequeñas en las que pensaba: 'Esto no está bien'. Si me llaman lento no anotaría un gol como el que hice en el segundo contra el Shakhtar Donetsk en la semifinal (de la Europa League). Si fuera lento no habría metido el penal como lo hice ante Sevilla en la final. Eso es dos años después. ¿Vas a decir que a los 27 años es más rápido que a los 25? Eso es lo que estoy tratando de decir. Son solo pequeñas cosas. Yo estaba como, '¿Sabes qué? Eff esto. fuera.'", argumentó.



Lukaku dice que el técnico del Inter, Antonio Conte, que intentó fichar al jugador cuando estaba con Juventus y Chelsea, lo llevó a "otro nivel". Además, cree que el ambiente dentro del equipo del Inter es fuerte y dice: "Cuando estaba en Inglaterra, había jugadores ingleses aquí, jugadores franceses extranjeros allá, jugadores latinos extranjeros allá. Es como una mezcla del equipo, pero en el Inter estamos todos juntos. Todos hablan italiano en primer lugar, así que eso es bueno. Hay un idioma. Todos hablan italiano y todos se mezclan en la mesa".