Juventus ‘intenseó’ a Di María hasta lograr su fichaje: ¿tóxicidad?

Juventus presentó esta semana sus estelares fichajes para la temporada 2022-23: Paul Pogba, que regresa al club tras su paso por Manchester United, y Ángel Di María, que vivirá su primera experiencia en el fútbol italiano.



En la presentación del atacante argentino, el mismo jugador dio a conocer detalles respecto a cómo fue la negociación con el club y el enorme interés mostrado desde el primer momento. Sin lugar a dudas el ex-PSG era una completa prioridad.

Antes que nada, Di María develó que al finalizar su contrato con el cuadro parisino tenía la firma decisión de regresar al fútbol argentino, con ello podría unirse a su amado Rosario Central.



Esto porque para el jugador de 34 años, el retiro está cada vez más cerca. Incluso hace unos meses confirmó que una vez finalice el Mudial de Catar 2022, dirá adiós a la selección argentina.

El deseo de volver a su país se vio truncado por el interés, excesivo por no decir más, de la Juventus: “A un equipo tan importante que insiste tanto en tenerme, durante 40 días estuvo ahí, era imposible decirle que no”.



Más de un mes tratando de convencerlo para arribar a uno de los grandes no solo de Italia sino de Europa en general. Eso sí, reveló que la tardanza se debió únicamente a temas familiares.



“Me demoré un poco solo por cuestiones familiares. No hablé mucho con el entrenador... ¿Si hablé con Paredes? Ya ha jugado en Italia y sabe. Hablamos seguido, pero de cosas personales. Hablé con Paulo Dybala: me dijo que es un equipo importante, pero, a la vez, una familia. Me dijo que me tratarían bien”, dijo.



Sobre la duración de su contrato (un año con opción a extenderlo una temporada más), el ‘Fideo’ aseguró que por lo pronto desea “ganar el ‘Scudetto’ y todo lo demás”. Ya a mediados del otro año tomará la decisión de continuar o ir a Rosario.