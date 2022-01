¡Por Supercopa de Italia! Vea Inter de Milán vs Juventus EN VIVO

Inter de Milan y Juventus deciden el primer título del 2022, nada menos que la Supercopa de Italia. No juega el colombiano Juan Guillermo Cuadrado por sanción.

Minuto 71- Por fin se acuerda Perisic del arco rival pero es al cuerpo del arquero Perin, de buen trabajo



Minuto 68- Se planchó el partido, no hay acciones de gol, no hay atrevimiento... no hay ni cambios



Minuto 57- Gran centro de Calhanoglu pero no pudo Dumfries y el portero salvó contra el palo



RUEDA LA PELOTA PARA EL SEGUNDO TIEMPO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Un partido parejo en el inicio, encontraba el gol Juventus aunque su rival era el que tenía la pelota y la motivación, pero a tiempo igualaba 1-1 el dueño de casa.



Minuto 42- ¡Espectacular cierre de Rabiot! Era el segundo de Inter



Minuto 34- ¡Goooooollll del Inter! De penalti anota Lautaro Martínez para el 1-1



Minuto 32- La torpeza de De Sciglio le abrió la puerta del gol a un Inter que tenía pelota e intenci´n pero no precisión. Penalti



Minuto 24- ¡Gooooolll de Juventus! Gran centro de Morata directo a la cabeza de McKennie. Gana Juve 0-1 al Inter.



Minuto 21- ¿Qué hizo Bernardeschi? Todo Inter jugado en campo de Juventus y desaprovechó el atacante de frente al arco



Minuto 19-Buena salida de Morata, centro de Bernardeschi que desaprovecha McKennie



Minuto 10- Pedía penalti Inter por presunta falta de Chiellini que no fue



Minuto 5- Primeros minutos para examinarse, Inter parece más decidido a ir sobre el arco rival con Lautaro pero son pacientes los de Allegri



RUEDA LA PELOTA



¡Todo está listo en San Siro!



Alineaciones confirmadas: