Pausa en la Serie A: así van los colombianos esta temporada en Italia

La Serie A terminó su competencia en 2019. La pausa para las vacaciones durará hasta el próximo 5 de enero, cuando se reanude el fútbol italiano, que está que arde. Inter y Juventus lucha por la punta en un mano a mano muy parejo.



Los futbolistas colombianos tienen realidades muy diferentes a esta altura de la campaña. Unos son protagonistas en sus clubes y otros claman por no ser olvidados y tener oportunidades. Algunos piensan en luchar por títulos y cupos a torneos continentales; mientras que otros están en la angustia de no descender.



Este es el balance de los colombianos en la Serie A en el primer semestre de la temporada 2019/2020:



- Cristian Zapata: el más experimentado de los cafeteros pasa un mal momento con Genoa. Aunque su rendimiento es bueno, pues ha jugado 12 partidos y tiene un gol, su equipo es último en la tabla y primer candidato al descenso.



- Kevin Agudelo: el volante, de 21 años, ha sido la grata revelación colombiana en Italia. Juega también para el Genoa, con 8 juegos y un gol. Va en proceso y espera no irse a Segunda al final de la temporada.



- Juan Guillermo Cuadrado: el lateral o volante ha jugado 14 partidos con Juventus, que está en la punta de la tabla junto al Inter. Mantiene una regularidad importante y ha demostrado buen rendimiento.



- Brayan Vera: el más joven de los colombianos -20 años- ha jugado dos partidos con Lecce en la Serie A. El lateral izquierdo también tiene una actuación en la Copa Italia. Otro de los que va en proceso y está adquiriendo experiencia.



- Jeison Murillo: con Sampdoria las cosas no van bien. El equipo apenas está un punto por encima de los clubes en zona de descenso, mientras que el jugador tiene 9 partidos en 17 fechas. Ha perdido confianza en su club y espera recuperar su nivel el próximo año.



- David Ospina: su situación en Napoli es mala. Casi no juega, tiene 5 partidos esta temporada. Se fue Carlo Ancelotti y su nuevo entrenador, Genaro Gattuso, no le ha dado oportunidades. ¿Cambiará de equipo?



- Duván Zapata: empezó la temporada a puro gol, con seis anotaciones en las primeras siete jornadas. Pero se lesionó y no ha regresado a las canchas con Atalanta. Espera volver con la misma potencia goleadora.



- Luis Fernando Muriel: el otro colombiano del Atalanta ha aprovechado sus oportunidades. Ha tenido 15 juegos, 8 de titular y 7 entrando como suplente, y ha marcado 10 goles, que en estos momentos lo ubican quinto en la tabla de artilleros de la Serie A, a 7 del primero, Ciro Immobile de Lazio.