A disfrutar en familia: ¿cuándo salen a vacaciones los de Selección?

Comienza el fin de año y se jugará otro fin de semana más, de los últimos, en el 2019. Varios futbolistas de la Selección Colombia tendrán actividad en esta jornada que esperan con ansias, pues esperan salir a vacaciones. Por otro lado, los demás deben esperar más tiempo y seguirán en competencia.

Fin de semana de colombianos y cuándo salen a vacaciones:

David Ospina | Napoli (ITA)

Sassuolo vs. Napoli, domingo 2:45 p.m.

Este es el último partido del cuadro de Italia y regresa hasta el 5 de enero.



Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Monterrey juega este fin de semana contra Al Hilal por el tercer puesto en el Mundial de Clubes. Luego, tiene la final de la Liga de México contra América, que termina el 29 de diciembre y allí sale a vacaciones hasta el 19 de enero.



Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Atlético de Madrid vs. Betis, domingo 10 a.m. Este día se termina el año para el Atlético de Madrid y Arias, que volverá el 3 de enero.



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Tottenham enfrenta a Chelsea este domingo a las 11:30 a.m. y deberán esperar para sus vacaciones hasta el 8 de febrero. Así es en la Premier League.



Yerry Mina | Everton FC (ING)

Arsenal vs. Everton, sábado 7:30 a.m. Deberán esperar para sus vacaciones hasta el 8 de febrero. Así es en la Premier League.



Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Genk vs. Anderlecht– domigno 2:30 p.m. Luego tendrán fecha el 26 de diciembre y saldrá a vacaciones hasta el 8 de enero.



Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Juventus ya derrotó a Sampdoria por 2-1 y Cuadrado ya está en vacaciones hasta el 5 de enero.



Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Burnley vs. Bournemouth – sábado 10 a.m. Deberán esperar para sus vacaciones hasta el 8 de febrero. Así es en la Premier League.



Steven Alzate | Brighton (ING)

Sheffield vs. Brighton Hove & Albion – sábado 10:00 a.m. Deberán esperar para sus vacaciones hasta el 8 de febrero. Así es en la Premier League.



Mateus Uribe y Luis Díaz | FC Porto (POR)

Ya están en vacaciones hasta el 5 de enero con Porto.



Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Milan vs. Atalanta – domingo 6:00 a.m. Este último juego será para las vacaciones y volverán hasta el 5 de enero.



Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

No podrá jugar por expulsión y tiene el último partido el 29 de diciembre, para salir a vacaciones hasta el 22 de enero.



Falcao García | Galatasaray (TUR)

Galatasaray vs. Goztepe– sábado 12 p.m. Tendrán dos partidos más, hasta el 28 de diciembre, y luego saldrán a vacaciones hasta el 19 de enero.