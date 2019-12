Dájome arremete contra Junior: 'Si hubiese sido por mí, no venía'

Cristian Dájome tenía todo para ir a Junior luego de ser campeón de la Copa Suramericana 2019 con Independiente del Valle. El colombiano fue a Barranquilla e hizo los exámenes médicos, pero finalmente no pasó este tema y no será nuevo refuerzo del cuadro tiburón.



Ahora, el atacante habló y respondió sobre su actualidad, dejando una frase que no gustó mucho en la afición juniorista.

"No culpo a nadie, en lo de Junior no tenía en mi pensamiento volver a Colombia, fue una decisión por las personas que están a mi alrededor, que me dijeron que la opción era buena. Si hubiese sido por mí no venía a Junior, porque hice un buen año en Independiente del Valle. Tengo varias opciones gracias a Dios y alguna saldrá mejor que la de Junior", señaló Dájome en diálogo con el 'Vbar'.



Así las cosas, el conjunto barranquillero sigue en búsqueda de más refuerzos para la Copa Libertadores. Los opcionados son Sherman Cárdenas y Dayro Moreno. Habrá qué esperar en qué terminan las negociaciones.