Douglas Costa sería compañero de otro colombiano en la Serie A

Tras una mala temporada en la que no alcanzó ni siquiera los 1000 minutos dentro del terreno de juego, Douglas Costa no sabe qué será de su futuro, aunque sí tiene claro que quiere quedarse en Juventus, redimirse con el equipo y demostrar que está a la altura de uno de los mejores clubes del mundo, pese a que todo dependerá del técnico.



Y partiendo de esto ya hay algunos pretendientes para el jugador brasilero, pues Fiorentina, bajo el mando de Vincenzo Montella, ya anunció que le gustaría contar con el jugador, aunque, en esta situación, la decisión sí quedó en sus manos, pues el entrenador no quiere sumar a un futbolista que no quiera estar en su equipo, así que debe esperar para conocer cuál será la decisión final.



De igual manera, a Juventus le interesa un futbolista como Federico Chiesa, quien reemplazaría al colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el equipo de Turín y sería la ficha de cambio para que Costa llegue sin mayores problemas al equipo de Florencia, según confirmó el portal ‘Calcio Mercato’.



Con estas cartas sobre la mesa y a la espera de la confirmación oficial de la llegada de Maurizio Sarri, resta ver qué deciden entre el futbolista brasilero y la institución, pues su futuro parece depender estrictamente de él, aunque todo indica que se convertiría en el próximo compañero de ataque de Luis Fernando Muriel.