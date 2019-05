Neymar cedió el brazalete de capitán en la selección de Brasil

Neymar, atacante del París Saint Germain (PSG) francés y mayor astro de la selección brasileña, perdió por segunda vez el brazalete de capitán de la Canarinha, en una decisión destinada a salvar la autoridad y la coherencia del seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi "Tite".

Neymar le entregó el brazalete a uno de sus mejores amigos, el lateral Dani Alves (PSG/FRA), actualmente el jugador con mayor experiencia de Brasil, luego de que Tite fuera cuestionado por su decisión de convocar para la Copa América y mantener como capitán a un jugador cuya conducta no lo convierte en el mejor ejemplo.



El seleccionador no escondió su irritación hace dos semanas al ser insistentemente interrogado sobre si le impondría algún tipo de sanción a la mayor estrella de Brasil por su comportamiento, luego de que Neymar fuera sancionado por el propio PSG por agredir a un aficionado y por criticar públicamente a sus compañeros en el club parisino.



La irritación fue mayor tras ser recordado de que en una ocasión se negó a convocar al atacante Douglas Costa con el argumento de que no podía premiar a un jugador que había escupido a un rival, por lo que le interrogaron sobre si había cambiado sus rígidos parámetros disciplinarios ahora que el cuestionado era Neymar.



Tite tan sólo dijo entonces que Neymar se había equivocado y que tendría una seria conversación con el jugador cuando se encontraran en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamientos que la selección brasileña tiene en Teresópolis, ciudad serrana a unos 98 kilómetros de Río de Janeiro, y en donde Brasil se prepara para la Copa América hace una semana.

La experiencia de Alves

Dani Alves, compañero de Neymar tanto en el Barcelona como en el PSG, será el capitán de la Canarinha en la Copa América que Brasil organiza entre el 14 de junio y el 7 de julio y en la que busca mantener la tradición de quedarse con el título siempre que es anfitrión de este torneo.



Con la decisión de entregarle el brazalete a Dani Alves, Tite intenta evitar un mayor desgaste para Neymar, prevenir una división entre sus jugadores y compensar al jugador que sería su capitán en el Mundial de Rusia 2018, al que finalmente no fue por una lesión.



Dani Alves, a los 36 años, ya fue capitán de Brasil en cuatro oportunidades y, de continuar en la Canarinha hasta el Mundial de Catar 2022, puede convertirse en el jugador más viejo en ser convocado por la selección para una Copa del Mundo.



Con 39 títulos en su carrera, el nuevo capitán tiene 108 partidos con la selección brasileña, 7 goles y 18 asistencias. Con 7.714 minutos vistiendo la camisa del equipo, es el sexto jugador que más veces defendió a Brasil, con cuya selección tiene tres títulos: Copa América de 2007 y Copa de las Confederaciones de 2009 y 2013.