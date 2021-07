¿Con o sin Ronaldo? El punto de partida de Juventus en la temporada

La Eurocopa para Cristiano Ronaldo terminó, con la eliminación de Portugal contra Bélgica, ahora el objetivo será saber si continúa o no en Juventus. La incógnita está en la decisión del jugador, teniendo en cuenta lo que se ha dicho en las últimas semanas. Y es que con la culminación del certamen de selecciones en los octavos de final, en Italia esperan una directriz de CR7.



El nuevo proyecto de la Juventus, con el regreso de Allegri, apunta a consolidar la base que hay, pero, sin Ronaldo o con él, no se puede hacer los movimientos deseados en el mercado. De acuerdo a información de Tuttosport, esperan la respuesta del portugués, confirmando o no su continuidad para la próxima temporada.



En caso de seguir, buscarán un jugador de segundo orden, que pueda llegar a portarle a Ronaldo, principalmente, uno joven. De darse una negativa, esperan poder venderlo y apostar por un atacante de las ligas de elite en Europa.



Las necesidades, en ese escenario, con la posible venta de Cristiano al PSG, dejarían la puerta abierta para jugadores como Gabriel Jesus o Mauro Icardi, aspirando a consolidar una delantera para afrontar el gran reto, la Champions.