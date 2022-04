Sigue en deuda llave Zapata-Muriel: otra dolorosa derrota de Atalanta

Se está contando una historia parecida cuando se visten de amarillo y cuando usan la azul y negro: Duván Zapata y Luis Muriel juntos en la cancha siguen de pelea con la red.

Y esta vez resulta aún más doloroso pues el Atalanta confió en ambos pero no pudo sacar el resultado esperado contra un Hellas Verona que sí fue contundente y que le dio golpes certeros para imponerse por 2-1. Aunque un descuento agónico ilusionó, al final no alcanzó.



Esta vez el DT Gasperini volvió a confiar en Zapata, quien fue titular en casa contra un rival al que había que vencer para acomodarse en la tabla de posiciones. Pero se le fue el primer tiempo en una repetición de centros que no pudo aprovechar, aunque amenazó en dos oportunidades: a los 37 tomó la pelota de media vuelta pero se le fue abierto el remate y a los 45+5 de nuevo fue a un remate frontal sin puntería.



En cambio Hellas Verona generó más peligro en cada salida, dos veces tuvo que exigirse Musso contra Simeone y una vez la sacó del fondo: a los 45+2, cortesía de Ceccherini.



En el complemento ingresó Muriel, un poco para darle socios al goleador y para compensar también la falta de ideas y de iniciativas que no fueran solo centros sino pases filtrados y media distancia. Pero a los 55 se derrumbó todo por cuenta del autogol de Koopmeiners.

​

Después Atalanta luchó más que otra cosa sin llegar a inquietar demasiado a Montipó y el tiempo se acabó sin darles revancha a los colombianos y castigando a un Atalanta que ya es octavo, con 51 puntos, a cinco de puestos europeos en la Serie A.